ملتقى أبناء الجنوب بمصر يتقدمون بالتهاني للمجلس الإنتقالي على انتصاراته

يتقدم ملتقى أبناء الجنوب في جمهورية مصر العربية بآخر التهاني والتبريكات للشعب الجنوبي وللقائد الرئيس / عيدروس الزبيدي ولقيادة المجلس الانتقالي بمناسبة انتصارات شعبنا جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

الشعب الجنوبي العظيم

قيادتنا السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي

رئيس واعضاء مجلس الرئاسة

رئيس الجمعية الوطنية

قيادة المجلس الانتقالي

باسم ملتقى ابناء الجنوب بجمهورية مصر العربية نزف اجمل التهاني والتبريكات الي شعبنا الصابر الصامد العظيم والي قيادتنا السياسية والي افراد الجيش الجنوبي والمقاومة الجنوبية فردا فردا بمناسبة الانتصارات التي تحققت بتطهير ارضنا من الجماعات الارهابية وتحقيق الانتصار واستعادة سيطرتنا علي ارجاء وطنا العزيز بعد طرد اذناب الاحتلال البغيض وتطهير الارض وهي خطوة لا نجد كلمات نستطيع ان نصف بها فرحتنا وسعادتنا بتحقيق الامل وعدتونا واصدقتوا الوعد بعدنا عن الوطن ولكننا جميعا بقلوبنا وارواحنا معكم لحظة بلحظة نبتهل الي الله بالدعاء بان يتم نصره ويحفظكم جميعا ويتم تطهير الوطن من اقصاه الي اقصاه ويعود الحق ونستعيد وطنا وحريتنا وحقوقنا وترفع الغمة والظلم الذي لقيناه طوال سنوات طويلة.

كما تجدد الجالية الجنوبيةالعهد والوفاء للمجلس الانتقالي بالمضي قدما في كل مايقدم عليه من خطوات تخدم قضية شعب الجنوب في التطلع للمستقبل المشرق ، والتأكيد على ما جاء في البيان السياسي للمجلس الانتقالي الصادر يوم ١٥ اغسطس ٢٠١٩ وكل العمليات العسكرية لتطهير كافة اراضي الجنوب من عصابات التطرف والإرهاب وبقايا الاحتلال .

ان الامل اليوم تجدد وندرك ان ما تحقق هو نتيجة لجهد وعرق ودماء وشجاعة واخلاص ابناء الجنوب جميعا وان الغد سيكون افضل بتظافر الجميع واخلاصه

اننا اليوم نهنئكم ونجدد التفويض لقيادتنا السياسية باتخاذ كل ما تراه مناسب وكلنا ثقة بان الغد سيكون افضل واجمل واروع.

الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء للجرحى وانها لثورة حتى النصر

صادر عن ملتقى ابناء الجنوب في جمهورية مصر العربية

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