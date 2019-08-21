ليبيا.. اشتباكات عنيفة بمحور السبيعة جنوبي طرابلس

طرابلس/ وليد عبد الله / الخليج 365 يشهد محور السبيعة جنوبي العاصمة طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات الوفاق وقوات حفتر بعد أيام من الهدوء الحذر، وفق مراسل الخليج 365. وأعلنت قوات الوفاق في بيان مقتضب للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب بأن قواتهم تحقق تقدمات هامة بمحور السبيعة. وأضاف مراسل الخليج 365 بأن قوات الوفاق هي من بدأت بالهجوم على المحور.

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