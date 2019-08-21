"الأورومتوسطي": "فيفا" تتجاهل منع إسرائيل مباراة فلسطينية

جنيف/الخليج 365-

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يغض الطرف عن تعطيل إسرائيل، للشهر الثاني على التوالي، إقامة مباراة "إياب" نهائي كأس فلسطين.

وقال الأورومتوسطي في بيان أصدره بهذا الخصوص، إن استمرار السلطات الإسرائيلية في منع (30) فردًا يمثلون بعثة فريق "خدمات رفح"، من السفر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية لخوض مباراة نهائي بطولة كأس فلسطين لكرة القدم أمام فريق مركز "شباب بلاطة" في نابلس، خرق واضح للقانون الدولي ولشعار "فيفا" الذي يؤكد "الحق في اللعب" للجميع.

وأضاف إن تذرّع السلطات الإسرائيلية بالأسباب الأمنية، لا يعدو كونه "غطاء لسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها ضد سكان قطاع غزة".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين الفلسطينيين التي أقيمت على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة في 30 يونيو/ حزيران الماضي، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان من المقرر أن تجري مباراة الإياب في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

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وتُقام في كلِّ عام سلسلة مباريات في بطولة كأس قطاع غزَّة والضفة الغربية، من أجل اختيار الفائز في كلتا المنطقتين، تمهيدًا لمباراة نهائية تجمع الفريقين الفائزين لتحديد هوية حامل بطولة كأس فلسطين المعترف بها من قبل "فيفا".

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي، إن "القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل الرياضيين الفلسطينيين في ازدياد".

وذكر أن إسرائيل سبق أن رفضت السماح لبعثة ألعاب القوى الفلسطينية بالمشاركة في بطولات خارجية، وتكرر الأمر مع بعثة منتخب الكرة الطائرة أيضًا وفق توثيق مراكز حقوقية محلية اطلع عليها الأورومتوسطي.

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