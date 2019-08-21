متحدثان رسميان جديدان باسم #التعليم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، قرارات بتكليف عدد من القيادات الإعلامية في الوزارة.
واشتملت القرارات على تكليف الدكتور أحمد الجميعة مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة، وصالح الثبيتي مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للعلاقات.
وكذا تعيين ابتسام الشهري متحدثةً رسمية باسم التعليم العام، وطارق الأحمري متحدثًا رسميًّا باسم التعليم الجامعي.
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