أول إجراء يمني بشأن إعفاء الإمارات من المشاركة في التحالف العربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال الجبواني في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الحكومة في بيانها أمس حملت المسؤولية الكاملة للإمارات عن كل ما يجري ورفعت رسالة للرئيس هادي بشأن إعفاء الإمارات من استمرار مشاركتها في التحالف العربي في اليمن".
© REUTERS / Fawaz Salman
وأوضح الوزير اليمني: "المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبوظبي، لذلك هو أداة إماراتية مئة في المئة، والسؤال هو ماذا تريد الإمارات وماهي الخطوات التي تنوي القيام بها باتجاه التطبيع ومحاصرة ما حدث وعلاج آثاره حسب رغبة الأشقاء في السعودية أو التصعيد الذي سينسف الجهود السعودية ويقوض سيادة اليمن ووحدة أراضيها.."، مؤكدا "الإمارات المسؤول الأول والأخير عن كل شيء".
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