إيران تتحدث عن "تعطل" إحدى ناقلاتها في البحر الأحمر

ونقلت الوكالة عن المدير الفني لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة، أكبر جابال أميلي، قوله "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل والسفينة في حالة مستقرة من ناحية السلامة. لحسن الحظ طاقم السفينة بخير".
وحدد التقرير الناقلة بأنها "هيلم. إيه"، والسفن التي تحمل هذاالاسم من بين السفن والأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات الأميركية، وفقا لما ذكره موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.
وتملك إيران أسطولا كبيرا من الناقلات في العالم، لكنها لا تملك خيارات تذكر لتحديث ناقلاتها التي عفا عليها الزمن والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية وذلك بسبب العقوبات الأميركية.
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