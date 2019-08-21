إسرائيل وأمريكا توقعان على اتفاقية تعاون في الدول النامية

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: "وزير الخارجية يسرائيل كاتس ورئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد مارك جرين وقّعا اليوم على اتفاق بين إسرائيل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون بين البلدين في الدول النامية".

وأضافت الخارجية في بيانها:"سيتم تعزيز التعاون في دول مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية بعدة مجالات منها الزراعة، والمياه، والتكنولوجيا، والتربية والتعليم".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إسرائيل الحليف والشريك الأول لها.