وأشارت المديرية العامة إلى أن "مخفر السعديات جنوبي لبنان نظم ضبطا بحق والد طفل قاصر يبلغ من العمر 6 سنوات كان يقود جرافة من نوع بوب كات". وذكّرت المديرية، بأنها سبق وأن نظمت ضبطاً بحقّ سيارة "FERRARI" ظهرت في فيديو أثناء قيادتها من قبل طفل بعمر الـ 10 سنوات، معتبرةً، أنّ "القيادة من قبل القاصرين تكون النتيجة متساوية في خطورتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... الشرطة المحلية تضبط طفلا يقود جرافة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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