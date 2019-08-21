بالفيديو... أسماء الأسد تشارك في معسكر "المستكشفون اليافعون" باللاذقية

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية مقطعا وفيديو ومجموعة من الصور لمشاركة السيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد في نشاطات معسكر "المستكشفون اليافعون" المقام ببلدة الطارقية في منطقة مشقيتا في جبال ريف اللاذقية.

وكتبت الصفحة: "السيدة أسماء الأسد كانت معهم اليوم في معسكر "المستكشفون اليافعون" ببلدة الطارقية في مشقيتا في ريف اللاذقية. والذي يضم 60 طفلا من أبناء وبنات شهداء الجيش والقوى الرديفة من مختلف المحافظات السورية.. شاركتهم سيادتها نشاطاتهم وفعاليات معسكرهم الذي انطلق قبل أيام..".

Advertisements

وظهرت السيدة أسماء الأسد وهي تشارك الأطفال في نصب الخيم وأعمال أخرى، بالإضافة للقيام بجولات مائية وجبلية مع الأطفال وسط أجواء صيفية معتدلة وطبيعة خلابة وجميلة.

وكانت أسماء الأسد، وجهت في الثالث من شهر أغسطس / آب الحالي، رسالة لكل الشعب السوري، تعلن فيها شفاءها من مرض السرطان وهزيمتها له.