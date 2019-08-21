دبي - بواسطة محمد فارس أداة جديدة لتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية تصل جيميل لمستخدمي حزمة G Suite © Tech World قدمت بواسطة

مستخدمو حزمة G Suite يحصلون على أداة مطورة لتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية أثناء الكتابة في جيميل.

بدأت أداة جديدة محسنة لتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية أثناء الكتابة بالوصول إلى مستخدمي حزمة G Suite على خدمة البريد الإلكتروني جيميل. وستكون الأداة متاحة بالتحديث الجديد لبعض المستخدمين الآن، على أن تصل الجميع بحلول 12 سبتمبر القادم.

وتهدف أداة التدقيق المحسنة إلى تقديم الاقتراحات للمستخدمين أثناء الكتابة بشكل فوري عند تعرفها على أي خطأ إملائي أو نحوي.

كانت جوجل قد أطلقت أداة تصحيح الأخطاء المكتوبة في فبراير الماضي عن طريق خدمة ملفات جوجل، لكنها الآن تجلبها لجيميل.

وتعتمد الميزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعرف على الجمل والكلمات لتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تحدث من المستخدم عند كتابة البريد الإلكتروني، وذلك بالاعتماد على لوغاريتمات قواعد اللغة والعديد من المصادر التي تُبنى عليها التقنية؛ مثل تنبيه المستخدم عند استخدام مصطلح للجمع للدلالة على شخص واحد، أو استخدام الماضي للدلالة على الحاضر.

وتعمل التقنية المستخدمة على وضع خط أزرق متعرج تحت الكلمات التي يتم التعرف عليها على أنها أخطاء لتصحيحها بسهولة.

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بعدها، يمكن للمستخدم قبول التعديل المقترح أو رفضه بناءً على طبيعة ما يكتبه، وفي حال القيام بالتعديل سيتم وضع خط جديد تحت الكلمات المعدلة ليتبين للمستخدم مؤقتًا الكلمات التي أجرى التعديلات عليها أثناء كتابة البريد الإلكتروني.

وتقول جوجل أن هذه الميزة ستصل بشكل تلقائي لجميع مشتركي G Suite حسب الجدول ولن تستلزم أي إجراء من المدراء.

يُشار أن الميزة تعتمد على تعلم الآلة بشكل كامل وبالتالي يمكن أن تقدم اقتراحات لا يراها المستخدم صحيحة عند الكتابة. لكنها بشكل عام، تقدم الكثير من الاقتراحات المفيدة التي ربما يسهو عنها المستخدم أثناء ضغط العمل وكتابة البريد الإلكتروني بسرعة بأحيان كثيرة.

المصدر:

Google

التدوينة أداة جديدة لتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية تصل جيميل لمستخدمي حزمة G Suite ظهرت أولاً على عالم التقنية.