مع بدء وصول سلسلة هواتف Galaxy Note 10 لأيدي المستهلكين أطلقت سامسونج أول تحديث برمجي لهاتف جالكسي نوت 10 و هاتف جالكسي نوت 10 بلس.
جرت العادة ان تقوم سامسونج بإرسال هذا التحديث دورياً مع إطلاق أي هاتف جديد حيث يقدم التحديث عادة مايسمى بغسل الهاتف برمجياً إذا جاز التعبير وذلك من أجل تجهيزه للمستهلك مع تحسينات تشمل النظام والبطارية والكاميرا والاداء بشكل عام.
من الناحية الرسمية يقدم التحديث تحسينات وإصلاحات على أداء بصمة الاصبع وايضاً تحسينات على اللمس وسرعة إستجابة الشاشة و يجلب التحديث أيضاً تحسينات على جودة الصور وأداء الكاميرا بالإضافة إلى تحسينات لأداء البصمة.
ايضاً يقدم التحديث أحدث حزمة أمنية من قوقل لنظام أندرويد وهو التحديث الأخير الخاص بشهر أغسطس الجاري حيث أن الجهاز تم إطلاقه على التحديث الأمني لشهر يوليو الماضي.
على كل حال بدأت الاجهزة في إستقبال التحديث ف يبعض البلدان فإذا كنت تملك جالكسي نوت 10 أو جالكسي نوت 10 بلس يمكنك البدء في البحث عن التحديث او إنتظار وصوله لهاتفك هوائياً خلال الساعات القادمة.
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تسريب الصور الرسمية لهواتف سامسونج الجديدة جالكسي نوت 10 و جالكسي نوت 10 بلس.
التدوينة هواتف جالكسي نوت 10 و نوت 10 بلس تستقبل أول تحديث ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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