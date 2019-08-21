دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة يقبل الأردنيون في الـ 31 آب/ أغسطس المقبل، على العام الهجري الجديد مودعين العام 1440 هجري . ويصادف يوم السبت أو الأحد، الأول من محرم لعام 1441هجري، رأس السنة الهجرية، حيث من المتوقع ان يتم تحري هلال شهر محرم في 29 من ذي الحجة الذي يصادق يوم الجمعة 30 آب. وجرت العادة في الأردن أن يتم اعلان رأس السنة الهجرية "عطلة رسمية" لكافة المؤسسات الحكومية والدوائر والوزارات ، ببلاغ رسمي من رئيس الوزراء. اقرأ أيضاً : هل كانت العطلة "مفسدة لنفسياتكم" كما يراها طلال أبو غزالة؟ ورأس السنة الهجرية ، هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمين اليوم الأول من شهر المحرم، وهو بداية التقويم الإسلامي. وتعتبر رأس السنة الهجرية إجازة رسمية في عدد من البلدان الإسلامية. وأعلنت الامارات أول أمس الإثنين في قرار لها، "عطلة رسمية" في رأس السنة الهجرية كعطلة للقطاع الخاص. فهل تعلن الحكومة الأردنية عطلة رسمية برأس السنة الهجرية؟.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تعلن الحكومة "عطلةً رسمية" نهاية الشهر الجاري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.