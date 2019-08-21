غريفيث يصل صنعاء ضمن مساعيه لتطبيق اتفاق السويد

صنعاء/ الخليج 365

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء، العاصمة صنعاء، لاستئناف مساعيه لتطبيق اتفاق السويد الذي توصل له الفرقاء اليمنيين نهاية العام المنصرم.

وقال مصدر ملاحي في مطار المدينة للأناضول، إن غريفيث والوفد المرافق له وصل المطار، دون أن يدلي بأي تفاصيل للصحفيين.

ومن المرتقب أن يلتقي غريفيث بقادة جماعة الحوثيين، خلال الساعات القادمة.

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وكان غريفيث قال في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الثلاثاء، إنه قدم اقتراحاً للحكومة اليمنية والحوثيين لإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.

وأضاف إنه يتوقع ردًا رسميًا نهائيًا من الطرفين بحلول الخامس والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق السويد للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقتله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.