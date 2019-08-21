السودان.. البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي

الخرطوم/ عادل عبد الرحميم / الخليج 365

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس السيادي في السودان.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن البرهان أدّى القسم أمام رئيس القضاء بابكر على عباس.

ويتولى البرهان رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا، حسب مصفوفة الاتفاق السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

فيما يتولى الرئاسة بعد هذه المدة، أحد المدنيين لفترة 18 شهرا، لتكتمل مدة الفترة الانتقالية 3 سنوات و3 شهور تعقبها انتخابات.

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وكان البرهان، أصدر الثلاثاء، مرسوما بتعيين أعضاء مجلس السيادة، برئاسته، الذين من المنتظر أن يؤدون اليمين الدستورية في الساعة 11:00 (ت.غ).

وينص مرسوم المجلس السيادي على تكونه من عبد الفتاح البرهان رئيسا، ومحمد حمدن دقلو "حميدتي" و"ياسر العطا" و"شمس الدين الكباشي" و"جابر إبراهيم" (قائمة العسكريين في مجلس السيادة).

ويضم المجلس 6 مدنيين، بينهم 5 ترشيح قوى الحرية والتغيير، والسادس بتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي، وهم "عائشة موسى، وصديق تاور، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، حسين شيخ إدريس، ورجاء نيكولا".

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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