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الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا شمالي الضفة

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سلفيت/ قيس أبو سمرة/الخليج 365-

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيا شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم إلقاء الحجارة على قوة عسكرية إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فلسطينيا ألقى الحجارة على قوة عسكرية عند مفترق مستوطنة "أرييل"، قرب سلفيت.

وأوضحت أن القوة أطلقت النار على الشاب، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، دون مزيد من التفاصيل.

لكن شهود عيان، قالوا لوكالة الخليج 365، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت الشاب قرب مستوطنة "أرئيل"، القريبة من مدينة سلفيت، بعد أن أطلقت النار في الهواء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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