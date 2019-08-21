الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا شمالي الضفة

سلفيت/ قيس أبو سمرة/الخليج 365-
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيا شمالي الضفة الغربية المحتلة، بزعم إلقاء الحجارة على قوة عسكرية إسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فلسطينيا ألقى الحجارة على قوة عسكرية عند مفترق مستوطنة "أرييل"، قرب سلفيت.
وأوضحت أن القوة أطلقت النار على الشاب، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، دون مزيد من التفاصيل.
لكن شهود عيان، قالوا لوكالة الخليج 365، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اعتقلت الشاب قرب مستوطنة "أرئيل"، القريبة من مدينة سلفيت، بعد أن أطلقت النار في الهواء.
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