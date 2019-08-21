ارتفاع إنتاج حقل نفطي بكردستان العراق إلى مليون برميل شهريا

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365



أعلنت شركة "أبو ظبي الوطنية للطاقة"، الأربعاء، ارتفاع إنتاج النفط في أحد حقول إقليم كردستان بشمال العراق، ليتجاوز مليون برميل شهريا في يوليو/ تموز.



وذكرت الشركة في بيان، أن وحدتها في العراق سجلت مستوى قياسيا للإنتاج من حقل "آتروش" النفطي في الإقليم.



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وأضاف البيان أنه للمرة الأولى منذ بدء عمليات الإنتاج في الحقل، منذ يوليو 2017، تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري، مليون برميل من النفط.



وكان حقل "آتروش"، الذي تشغله شركة طاقة العراق التابعة لـ "شركة أبوظبي الوطنية"، قد تم اكتشافه في العام 2011.



وكانت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة، بدأت بإنتاج النفط من الحقل، بعدما حصلت على الموافقة عام 2013، وبينت أن الطاقة الإنتاجية تصل إلى 30 ألف برميل يومياً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.