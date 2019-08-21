البرهان يؤدي اليمين رئيسا لمجلس السيادة في #السودان

الخليج - رويترز

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين، اليوم الأربعاء، رئيسا لمجلس السيادة الذي تشكل حديثا في السودان، وذلك أمام رئيسة القضاء.

وسيؤدي الأعضاء العشرة الباقون في مجلس السيادة اليمين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يؤدي أيضا عبد الله حمدوك المرشح لتولي رئاسة الوزراء اليمين اليوم.