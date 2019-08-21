التحذير من لعبة أطفال صينية غير مطابقة للمواصفات

صحيفة الخليج الالكترونية وجهت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً للمواطنين من لعبة أطفال صينية المنشأ غير مطابقة للمواصفات. وأوضحت المواصفات والمقاييس في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن المنتج الصيني من ألعاب الأطفال ILAHUI لم يجتز اختبار المواصفة GSO EN71، مشيرة إلى أنه فشل في اختبار الفحص الظاهري بعد الاختبارات التي أجريت عليه بسبب أن البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة الصينية.

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