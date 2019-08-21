قوات #النظام_السوري تواصل قصفها لمواقع بريف اللاذقية

الخليج - واس واصلت قوات النظام السوري منذ مساء الأمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم قصفاً صاروخياً لمواقع بريف اللاذقية الشمالي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن طائرات النظام السوري نفذت هجمات جوية استهدفت مناطق بأرياف إدلب وحماة واللاذقية ،مشيراً إلى أن عمليات التصعيد تلك تأتي بالتزامن مع حركة نزوح جديدة للمدنيين من تلك المناطق.

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