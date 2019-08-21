برنت يرتفع فوق 60 دولاراً بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

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الخليج - رويترز
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.
وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 60.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 0.5 بالمئة عند التسوية أمس الثلاثاء، وصعد الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.30 دولار للبرميل.
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