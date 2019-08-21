وحسب قناة "الجزيرة"، شرح الوزير ظريف بالتفصيل لكل من ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مبادرة طهران لتوقيع دول المنطقة الخليجية اتفاقية لعدم الاعتداء، وذلك لبعث الطمأنينة لهذه الدول بأن إيران لا تسعى للتصعيد أو التعرض للملاحة في مياه الخليج.
وغرد ظريف في حسابه عبر "تويتر": "مباحثات جيدة مع ولي العهد الكويتي ووزير الخارجية الكويتي، شددت فيها على مقترح إيران لإقامة منتدى للحوار الإقليمي وإبرام اتفاقية لعدم الاعتداء لإلغاء الحاجة للاعتماد على أطراف خارجية".
وأشارت قناة الجزيرة إلى أن الكويت تدرس تفاصيل المقترح الإيراني، مضيفة أن وزير الخارجية الإيراني عرض خلال زيارته للكويت أيضا مقترحا لإنشاء قوة بحرية لتأمين الملاحة في مياه الخليج، غير أن الكويت لا تريد الدخول في مناقشات بهذا الشأن، وتشدد على أن التفاوض هو السبيل لخفض التصعيد في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: إيران تعرض على الكويت مبادرتين لخفض التصعيد في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.