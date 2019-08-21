دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة ون بلس تؤكد إطلاق OnePlus TV الشهر القادم

بعد تسريبات لم تستمر طويلاً أعلنت شركة ون بلس أنها بصدد إطلاق OnePlus TV رسمياً ليصبح باكورة منتجات الشركة من غير الهواتف وملحقاتها وأول تلفاز ذكي من إنتاج ون بلس.

مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي Pete Lau تحدث في منتديات ون بلس عن التلفاز وأعلن ان الاسم سيكون OnePlus TV والإطلاق سيكون خلال شهر سبتبمر القادم في الهند.

وأضاف Pete Lau أن تلفاز ون بلس سيقدم للمستهلكين جميع مايتوقعونه من تصميم رائع داخل غرفة المعيشة بالاضافة إلى جودة الصورة والصوت ومزايا تجعل من شاشة ون بلس منتجاً رائعاً .

ايضاً ذكر السيد لاو أن المنتج سيتم تقديمه بأسعار جذابة كما هي عادة شركة ون بلس في منتجاتها حيث سيتم طرح المنتج اولاً في الهند ومن ثم سيصل إلى بقية الدول مثل امريكا والصين وأوروبا.

وعند سؤاله عن سبب إختيار الهند كأول دولة للإطلاق أكد Pete Lau ان شعبية ون بلس في الهند بالاضافة إلى إمتلاك الشركة علاقات ممتازة مع مزودي المحتوى هي سبب إختيار الهند كأول دولة مؤكداً رغبة الشركة في التوسع مستقبلاً.

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المزيد من التفاصيل عن تلفاز ون بلس سيتم نشرها في وقت لاحق.

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