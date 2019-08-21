دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق لوحة المفاتيح Grammarly يقترح عليك الآن مفردات بديلة للكلمات

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق لوحة المفاتيح Grammarly يقترح عليك الآن مفردات بديلة للكلمات

سابقًا، كان لنا العديد من المحطات للكتابة عن تطبيق لوحة المفاتيح Grammarly وتحديثاتها، واليوم هناك تحديث يمكن أن نصفه بالمهم والمفيد جدًا.

حيث من المنطق أن تكرار الكلمات نفسها يجعل للكتابة دون المستوى، وهذا هو السبب في أن معظم المؤلفين أو الكتّاب يستخدمون مرادفات لتنويع العبارات.

وعلى الرغم من أن الكتابة تتم عادةً على أجهزة الحاسوب، إلا أن الكثير منها يحدث على هواتفنا المحمولة.

ولحسن الحظ، يمكن الاستعانة بلوحة المفاتيح Grammarly، التي حصلت اليوم على ميزة اقتراح مرادفات للكلمات.

وهذا يجعل من كتاباتك أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، بالإضافة لذلك، هناك المهمة الأساسية للوحة وهي التصحيح الإملائي والنحوي.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فكما هو ملاحظ في الصورة أدناه، لن يتم اقتراح مرادفات للكلمة إلّا في حالة كتابتها والتوقف قليلًا.

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بالتالي، فإن اقتراحات التصحيح التلقائي ستفسح المجال للمرادفات المحتملة للكلمة التي كتبتها للتو.

ويمكنك أيضًا النقر فوق كلمة أخرى في الجملة لمراجعة البدائل الموصى بها.

بدوره، الميزة غير مُفعّلة تلقائيًا، حيث يلزمك الانتقال إلى إعدادات اللوحة ومن هناك قم بتنشيط ميزة المرادفات الجديدة.

أخيرًا، وللأسف الشديد، لوحة Grammarly لا تدعم حاليًا اللغة العربية، ونأمل بأن نرى الدعم قريبًا.

أما فيما يخص التحديث، فهو متاح لمستخدمي أندرويد و iOS، لتحميله انتقل من هنا أو هنا على التوالي.

التدوينة تطبيق لوحة المفاتيح Grammarly يقترح عليك الآن مفردات بديلة للكلمات ظهرت أولاً على عالم التقنية.