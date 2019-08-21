دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي ستقوم ببعض التغييرات على هاتف Mate X قبل إطلاقه

أحد الهواتف المنتظرة من شركة هواوي هذا العام وهو هاتف Mate X بالشاشة المرنة القابلة للطي والذي تم الاعلان عن تأجيل طرحه مرتين من أجل المزيد من إختبارات الجودة والمتانة كما تقول الشركة.

التقارير الاخيرة تشير إلى ان الشركة الصينية خلال الفترة السابقة لم تكتفي باختبارات الجودة بل ايضاً قامت ببعض التعديلات وعمليات التجميل على التصميم لتحسين التجربة بالاضافة إلى بعض الترقيات على مواصفات الهاتف.

أول التغييرات ستكون توفر المعالج الجديد كيرين 990 والذي من المنتظر الإعلان عنه لأول مرة مع سلسلة هواتف ميت 30 منتصف شهر سبتمبر القادم بدلاً من معالج كيرين 980.

أيضاً سيحمل الهاتف كاميرات بالمستشعر الجديد RYYB وستكون نفس الكاميرات الموجودة في هاتف هواوي P30 برو بدلاً من المستشعر السابق RGB الموجود في هاتف هواوي ميت 20.

بقية المواصفات سوف تستمر كما هي من ناحية حجم الشاشة وسعة البطارية وقوة الشحن السريع ولكن من المتوقع ان يتم ترقية نسخة النظام أيضاً ليعمل الهاتف بنظام اندرويد 10 وواجهة هواوي الجديدة EMUI 10 بدلا من EMUI 9.

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على كل حال أحدث التقارير تشير إلى أن الهاتف سيتوفر في شهر نوفمر القادم بشكل رسمي.

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التدوينة هواوي ستقوم ببعض التغييرات على هاتف Mate X قبل إطلاقه ظهرت أولاً على عالم التقنية.