"الشرق الأوسط": قرارات أمريكية مهمة يتبلغها لبنان

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وكتب الصحفي خليل فليحان في صحيفة "الشرق الأوسط" مقالا بشأن موضوع القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة بحق لبنان.
© REUTERS / Jim Young/Pool
ومن أهم هذه الإجراءات وقف مساعدات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام والتمويل العسكري الأجنبي وتتراوح الأموال التي ستبقى في الخزينة في حال تقرر عدم صرفها بين مليارين وأربعة مليارات دولار.
وأشار مصدر دبلوماسي أمريكي للصحيفة إلى أن قرار مكتب الإدارة والتنظيمات الذي صاغه موظفون من مجلس الشيوخ وآخرون من الإدارة يشكل تحديا للكونغرس الذي خصصها للجهات التي وزعت عليها، وأن المجلس لن يقبل بتنفيذها بدليل أن الإدارة حاولت أن تفعل الشيء نفسه العام الماضي، لكنها تراجعت بسبب اعتراض الكونغرس.
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