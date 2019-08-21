"الشرق الأوسط": قرارات أمريكية مهمة يتبلغها لبنان

وكتب الصحفي خليل فليحان في صحيفة "الشرق الأوسط" مقالا بشأن موضوع القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة بحق لبنان.

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وقال فليحان في مقاله إن "دوائر دبلوماسية في بيروت تبلغت تعليمات أصدرها مكتب الإدارة والتنظيمات الأمريكي OMB إلى الدولة وإلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوقف أي صرف إضافي لأي أموال غير ملزمة للسنة المالية".

ومن أهم هذه الإجراءات وقف مساعدات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام والتمويل العسكري الأجنبي وتتراوح الأموال التي ستبقى في الخزينة في حال تقرر عدم صرفها بين مليارين وأربعة مليارات دولار.

وأشار مصدر دبلوماسي أمريكي للصحيفة إلى أن قرار مكتب الإدارة والتنظيمات الذي صاغه موظفون من مجلس الشيوخ وآخرون من الإدارة يشكل تحديا للكونغرس الذي خصصها للجهات التي وزعت عليها، وأن المجلس لن يقبل بتنفيذها بدليل أن الإدارة حاولت أن تفعل الشيء نفسه العام الماضي، لكنها تراجعت بسبب اعتراض الكونغرس.