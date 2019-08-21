وقال صويلو إن مسؤولين أمريكيين (لم يسمهم) اجتمعوا بأعضاء في منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، داخل سوريا قبل نحو أسبوعين، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول".
وتابع خلال مشاركته في لقاء تلفزيوني على قناة "خبرتورك"، أمس الثلاثاء، أنه على دراية بتفاصيل اللقاء الذي جرى قبل نحو 14 يوما في سوريا.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تعرف المسؤولين الأمريكيين الذين شاركوا في اللقاء، وأسماء المشاركين من طرف منظمة "الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني"، وعلى دراية بمضمون اللقاء.
ولم يكشف وزير الداخلية التركية مضمون ما جرى خلال الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تكشف عن "لقاء سري" عقد في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.