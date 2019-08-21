سعودية ترد على سؤال إسرائيلي

ونشر أدرعي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" قال فيها:"عندما ترون اسم حزب الله ماذا يخطر ببالكم؟"، وأرفق التغريدة بصورة لعلم الحزب.

وردت الشمري، على تغريدة المسؤول العسكري الإسرائيلي، قائلة: "أكبر خدعة باسم المقاومة، مكنت إيران ودمرت لبنان"، على حد تعبيرها.

وكانت الشمري قد ظهرت في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلي، وأثارت بذلك جدلا وردود فعل واسعة بعد أن قالت إن "زيارة إسرائيل حلم للكثير من السعوديين والخليجيين".