المجلس العسكري: رئيس وأعضاء المجلس السيادي السوداني يؤدون اليمين اليوم

وجاء في بيان المجلس العسكري أن رئيس المجلس السيادي سيحلف اليمين في الساعة الحادية عشرة بالقصر الجمهوري، على أن يؤدي باقي أعضاء المجلس السيادي اليمين في الساعة الواحدة بعد الظهر، ويؤدي رئيس الوزراء اليمين في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، يوم 17 أغسطس/آب، أن الرئيس الحالي للمجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، سيكون رئيسا للمجلس السيادي، المشكل بموجب الاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية لإدارة الفترة الانتقالية، والذي يتكون من 11 عضوا بينهم 5 عسكريين.

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ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم، اليوم، وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، وسط حضور رسمي عربي وأفريقي واسع.

ومن الشهود الموقعين على المراسم، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. كما وقع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، والأمين العام المساعد للجامعة العربية خليل الزوادي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

ومن بين الحضور، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، ورئيس تشاد إدريس ديبي، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.