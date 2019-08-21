مرسوم دستوري بتشكيل مجلس الرئاسة السودانية.. وأداء اليمين غدًا

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كشف المجلس العسكري السوداني، عن صدور مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة السوداني، مكون من 11 عضوًا بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وقال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن البرهان سيترأس مجلس السيادة في السودان، ويؤدي القسم صباح الغد أمام مجلس القضاء.
وتابع الكباشي: «أعضاء المجلس السيادي يؤدون القسم ظهر الغد أمام رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان.
واختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه لتمثيله في المجلس السيادي، وهم: الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، والفريق طيار صلاح عبدالخالق.
وقبل أيام، وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على الإعلان الدستوري، بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.