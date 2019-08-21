121 بلاغاً ضد رموز من نظام البشير بنيابة الفساد

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كشف رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار عن تدوين 121 بلاغاً حتى الآن بحق عدد من رموز النظام السابق بنيابة الثراء ومكافحة الفساد تتعلق بصفقات مالية ومشاريع اقتصادية في قطاعات الخدمات والاستثمار والمشتقات النفطية والمحاصيل الزراعية.
وقال الطيب في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) أمس الثلاثاء حول برنامج «زيرو فساد»، إنهم بصدد تكوين هيئة للإسناد القانوني تهدف إلى جمع كافة الحيثيات القانونية للوقوف على مجمل قضايا الفساد خلال السنوات الماضية بعد تحوله إلى قاعدة وليس استثناء.
مؤكداً أن برنامج «زيرو فساد» يستهدف المجتمع السوداني بالتوعية ونشر الثقافة القانونية، وتنفيذ حملة استرداد الأموال المنهوبة وإعادة النظر في كافة المشاريع الاقتصادية الاستثمارية التي منحت لأجانب وعملت على زيادة حجم الكتلة النقدية خارج النطاق المصرفي.
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