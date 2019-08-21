رسالة نادرة لـ "صدام حسين" لم يكشف عنها من قبل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة في رسالة لم يكشف عنها من قبل، نشرت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، رسالة لوالدها تعود للحرب العراقية - الإيرانية. وتضمنت الرسالة، توجيهات صدام حسين بحقوزير إيراني تم أسره في الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي. اقرأ أيضاً : خليل عطية عن رغد صدام حسين: لا يمكن تسليم الضيف لغريمه وقالت رغد صدام حسين، ان هذه الرسالة تعود لأبيها والتي كتبها بخط يده بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر عام 1982، تحمل أوامر موجهة إلى أجهزة الأمن حينها، حيث قال فيها: "يعامل وزير النفط الإيراني الأسير لدينا معاملة جيدة، وتلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته، ولا يجوز التحقيق المستمر معه، يتم إيقاف ذلك وترفع لي مذكرة كل شهر عنه... وإعلامي... صدام حسين". " يعامل وزير النفط الايراني الأسير لدينا معاملة جيدة و تلبى كل طلباته بما في ذلك الاتصال بعائلته ولا يجوز التحقيق المستمر معه ... يتم إيقاف ذلك و ترفع لي مذكرة كل شهر عنه ... و اعلامي " #صدام_حسين ٢٤ / ١٢ / ١٩٨٢ pic.twitter.com/KCvCNsuVbQ رغد صدام حسين (@RghadSaddam) August 20, 2019

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