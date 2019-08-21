بلاي ستيشن 5 يتفوق على جرافيكس أجهزة الكمبيوتر

الأربعاء 21 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

يعتبر الكمبيوتر الشخصي منذ فترة طويلة المنصة الأفضل للألعاب بسبب بطاقة الرسومات المتطورة، على الرغم من شعبية منصات بلاي ستيشن PlayStation وإكس بوكس Xbox لكن تسريبا جديدا يوحي بأن جهاز بلاي ستيشن PlayStation 5 المرتقب يمكن أن يطيح بأجهزة الكمبيوتر.



ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن هذه الشائعات تأتي من المسربة الشهيرة كوماتشي، حيث نشرت تفاصيل لمعالج الرسومات تخص جهاز بلاي ستيشن 5 على حسابها في تويتر.

وفقا لما سربته، يمكن للمعالج الجديد في الجيل الخامس لجهاز بلاي ستيشن أن يعمل بسرعة 2 جيجا هرتز.

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وهذا يعادل سرعة 9.2 teraflops (وهي طريقة لقياس قوة الكمبيوتر)، ما يعني أن المعالج الجديد سيجعل جهاز بلاي ستيشن 5 أقوى من أي وحدة تحكم آخر تم إصداره حتى الآن.

كما أن المعالج الجديد يعتبر أسرع من بعض بطاقات الرسومات السائدة التي يشتريها المستخدمون لتشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم٫ مثل بطاقات Radeon RX 5700 وRX 5700 XT من شركة AMD.

ومن المتوقع أن ترفع سوني سعر الجهاز بسبب المعالج الجديد فائق السرعة٫ حيث أشارت عدة تقارير إلى أن الجهاز سيطرح بسعر 1030 دولارا أمريكيا.

وفي حال تقديم سوني جهاز بلاي ستيشن 5 بهذا السعر، فإن سوق ألعاب الكمبيوتر سينخفض بدون أدنى شك، خصوصا أن توجه معظم المراهقين إلى هذه الأجهزة منذ السنوات القليلة الماضية.

وبحسب آخر الشائعات، من المتوقع أن تكشف سوني النقاب عن جهاز بلاي ستيشن 5 في بداية عام 2020، وتحديدا بتاريخ 12 فبراير.