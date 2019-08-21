دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمريكا تحذر اليونان من عواقب مساعدة ناقلة نفط إيرانية «تغذي القمع في سوريا»

حذّرت الولايات المتحدة اليونان ودول أخرى، من أنها ستعتبر أي مساعدة تُقدّم إلى الناقلة الإيرانية التي تنقل الوقود إلى سوريا، دعمًا للإرهاب، وسيكون لذلك عواقب قانونية.

وحذرت الولايات المتحدة من أنه من الممكن أن يكون لمساعدة السفينة، عواقب جنائية محتملة، وأن واشنطن سوف تلغي أيضًا تأشيرات أفراد الطاقم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، إن «الناقلة الإيرانية تقوم بنقل نفط غير قانوني، لتغذية حملات الرعب والقمع الخاصة بالنظامين الإيراني والسوري».

وأوضح المسؤول: «لقد نقلنا موقفنا القوي إلى الحكومة اليونانية بهذا الشأن، وكذلك جميع الموانئ في البحر المتوسط التي يجب تحذيرها بشأن مساعدة هذه السفينة».

وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» التي غادرت قبل يومين جبل طارق، لم تطلب الرسو في أي ميناء يوناني.

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وصرح الوزير اليوناني لوسائل إعلام محلية قائلًا: «لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية».

وأضاف: «نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية»، وفق ما نقلت وكالة « فرانس برس».

وجاءت تصريحات بلاكيوتاكيس ردًّا على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصص في تعقب حركة السفن «مارين ترافيك»، تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 يوليو أبحرت الأحد وتتواجد الثلاثاء على بعد نحو 100 كيلومتر من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية.

وبحسب الموقع، فإن السفينة يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز، لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.