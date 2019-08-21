علماء الفلك يكتشفون كوكبا جديدا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

اكتشف علماء الفلك كوكبا ثانيا يدور حول Beta Pictoris - وهو نجم ناشئ فى مجرتنا- مما يوفر لعلماء الفلك لمحة نادرة عن نظام كوكبى فى طور الإعداد.



ووفقا لموقع Phys الأمريكى، قالت آن مارى لاجرانج، عالمة فلك فى المركر الوطنى للبحوث العلمية فى فرنسا: " نتحدث عن كوكب عملاق أكبر بثلاثة آلاف مرة من كوكب الأرض، ويقع على بعد 2.7 مرة من نجمه".

ويكمل الكوكب الجديد، الذى أطلق عليه اسم Beta Pictoris C مداره تقريبًا كل 1200 يوم، مثل الكوكب العملاق الغازى Beta Pictoris B ، الذى اكتشفته لاجرانج وفريقها فى عام 2009.

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تم اكتشاف Pictoris c Beta من خلال تحليل بيانات عالية الدقة مدتها 10 سنوات تم الحصول عليها باستخدام أدوات فى مرصد لاسيلا فى شمال تشيلي.

وقال العلماء إنPictoris Beta تدور بسرعة مفاجئة تبلغ حوالى 25 كيلومترًا فى الثانية (90.000 كيلومتر فى الساعة أو 56000 ميل فى الساعة)، كما أن كتلة Beta Pictoris تقارب ضعف كتلة الشمس ويمكن رؤيتها بالعين المجردة المرئية بالعين المجردة.

وقالت لاجرانج لوكالة فرانس برس: "ربما يكون هذا أفضل نظام كوكبى نعرفه لفهم المرحلة المبكرة من التكوين والتطور ".