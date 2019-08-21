تركيا تمدد المهلة الممنوحة للمخالفين السوريين لمغادرة اسطنبول

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وفي حديث تلفزيوني مع محطة "خبر ترك" في وقت متأخر أمس الثلاثاء قال صويلو إنه جرى تمديد المهلة حتى 30 أكتوبر وإنه سيتم السماح للذين يغادرون اسطنبول بإعادة توطينهم وتسجيلهم في أي إقليم آخر باستثناء إقليم أنطاليا الجنوبي موضحا أن الإقليم لن يستقبل المزيد من المهاجرين السوريين، بحسب رويترز.
© AP Photo / Emrah Gurel
وأضاف صويلو إن 347 ألف سوري في المجمل عادوا إلى بلادهم حتى الآن. وأضاف أن تركيا حددت أماكن خارج حدودها لاستضافة موجة هجرة محتملة من محافظة إدلب السورية.
وكانت إدارة إسطنبول قالت يوم 22 يوليو/تموز، أن اللاجئين السوريين الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى لتصحيح أوضاعهم عليهم العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية قبل 20 أغسطس/آب.
وتمت الإشارة، أن اللاجئين السوريين الذين لن يمتثلوا لهذا الأمر سيتم إرسالهم قسرا إلى المحافظات المعنية، وفي الوقت الحالي، إسطنبول لا ترحب باللاجئين.
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