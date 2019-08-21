سرير ثوري بمواصفات ذكية في الأسواق قريبًا

سرير ثوري بمواصفات ذكية في الأسواق قريبا

الأربعاء 21 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

صمم مهندس إيطالي، سريرًا ثوريًا متطورًا، مزودًا بجهاز عرض وشاشة بمقاس 70 بوصة، إضافة إلى تطبيق خاص يسمح للمستخدمين بمشاهدة التليفزيون دون الحاجة إلى النهوض من السرير.



وأطلقت شركة "هاي إنتيريورز" الإيطالية المختصة بتصنيع الأثاث، السرير الثوري الذي صممه المهندس المحترف فابيو فنيلا، وأطلقت عليه اسم "هاي بيد".

وتحتوي إطارات السرير الجديد على تطبيق خاص يمكن تشغيله بجهاز تحكم صغير، إضافة إلى سماعات صوت محيطية تسمح لمستخدمي السرير بالحصول على صوت عالي الجودة.

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ويتميز السرير بمقدرته على تحليل ومتابعة أنماط النوم ووزن جسم المستخدم، بالإضافة إلى مراقبة درجة حرارة الغرفة وجودة الهواء ومستوى الضوضاء فيها.

كما يمكن للمستخدمين استعمال الإضاءة الموجودة في إطار السرير للمطالعة قبل النوم، أو للإنارة الخافتة ليلًا، أو كوسيلة للاستيقاظ في الصباح.

إضافة إلى ما سبق يحتوي السرير على منبه ذكي يُظهر إشعارات الطقس والأخبار اليومية.

وبحسب مؤسس الشركة المصنعة جاني تالاريكو، فإن استخدام السرير الثوري يمكن أن يعود بفوائد صحية عديدة أهمها مراقبة التنفس أثناء النوم، وإطلاق إنذار عند توقف التنفس.