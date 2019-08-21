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الصين تفتتح أعلى حوض مائي في العالم

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الصين تفتتح أعلى حوض مائي في العالم

الأربعاء 21 أغسطس 2019

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الصين تفتتح أعلى حوض مائي في العالم

كتب

الخليج 365

افتتحت السلطات الصينية، الإثنين، أعلى حوض مائي في العالم أمام الزوار؛ ليجذب أكثر من 8 آلاف متفرج في يومه الأول.

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وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الحوض المائي الجديد يبلغ ارتفاعه 2261 مترا عن سطح البحر، ويقع في مدينة شينينج بمقاطعة تشينجهاي شمال غربي الصين، الواقعة في هضبة شنجهاي المعروفة باسم "سقف العالم".

وقالت إدارة الحوض المائي إن مساحته تبلغ 28 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن الحوض يضم أكثر من 30 ألفا من الحيوانات المائية لأكثر من 400 نوع وأكثر من 300 رأسا من الحيوانات البرية لأكثر من 100 نوع، بما فيها بعض الحيوانات البحرية النادرة مثل الحيتان البيضاء والدلافين قارورية الأنف.

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