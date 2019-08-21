إنجاز مركز شرطة المدينة الشامل برأس الخيمة نهاية نوفمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة أن المبنى الجديد لمركز شرطة المدينة الشامل المؤقت الذي يجري العمل فيه حالياً، يعد إضافة نوعية لمراكز الشرطة الشاملة العاملة في الإمارة وسيسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي لتعزيز الأمن والأمان.

وتبلغ مساحة البناء في المركز الذي يعتبر أحد أحدث مراكز الشرطة تطوراً على مستوى إمارة رأس الخيمة والواقع في منطقة حيوية 3200 متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليون درهم، ويتكون من طابق واحد يضم مركز الشرطة، والدفاع المدني، ومبنى خدمة المتعاملين، إضافة إلى الحراسات فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه 70% ومن المقرر تسليمه نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ووجه خلال جولته التفقدية في المبنى تحت الإنشاء الخاص بمركز شرطة المدينة الشامل الصديق للبيئة والواقع في شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بتنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات والمقاييس العالمية بما يسهم في قيام المركز بعد افتتاحه بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه بكل انسيابية وسلاسة من خلال توفير أحدث الخدمات الذكية وتقليل زمن رحلة المتعاملين، مشيراً إلى حرص وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين والمراجعين، وإسعادهم بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة.

وأوضح أن مراكز الشرطة الشاملة الموزعة على النطاق الجغرافي للإمارة، تسهم بشكل فاعل في تعزيز الأمن والأمان وتوفير الوقت والجهد على المراجعين، ضمن مناطق الاختصاص، فضلاً عن تقديم كافة الخدمات، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.