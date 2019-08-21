محمد بن راشد ومحمد بن زايد ينعيان حبيب الصايغ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له، بإذن الله، الزميل حبيب الصايغ، رئيس تحرير صحيفة ”الخليج 365” المسؤول، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وتقدم سموهما بخالص العزاء لأسرته، وأهله، وذويه، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «فقدت الإمارات اليوم أحد أعمدة الإعلام والصحافة والأدب... رحم الله حبيب الصايغ.. وأسكنه فسيح جنانه.. وسيبقى عمله وشعره وكتاباته المحبة لوطنه خير إرث له... وستبقى الأوطان خير شاهد على أصحاب الأقلام... اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»: «فقدت الإمارات اليوم قامة أدبية وثقافية رفيعة.. شكل عطاؤه رافداً إبداعياً هاماً أثرى المشهدين الإماراتي والعربي بأعماله القيمة.. رحم الله حبيب الصايغ صاحب القلم المبدع والمخلص لوطنه وأسكنه فسيح جناته.. وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسرته».

وتشيع جنازة الفقيد في تمام الساعة 10:30 من صباح اليوم من مأتم البحارنة الكبير في منطقة مدينة زايد بأبوظبي، على أن تتم صلاة الجنازة على الفقيد بالمأتم ويوارى الجثمان الطهر الثرى بمقبرة البطين.

وتستقبل أسرة الفقيد وذووه ومحبوه المعزين من الرجال في خيمة العزاء المقامة بجانب منزل المرحوم علي محمد الصايغ في أبوظبي والنساء في منزل المرحوم علي محمد الصايغ لمدة ثلاثة أيام، بعد الساعة 4:30 من عصر اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.