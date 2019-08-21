إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 5 شبان فلسطينيين، فجر أمس الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بمدينة نابلس؛ لأداء الصلوات والطقوس «التلمودية». وقالت مصادر محلية: إن 5 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في محيط قبر يوسف خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدنية؛ لتأمين دخول مئات المستوطنين، وأن عدداً منهم تلقوا علاجاً ميدانياً. وأضافت المصادر: إن قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات، وأشعلوا الإطارات المطاطية. وكان المئات من المستوطنين قد اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال؛ عبر حافلات خاصة بهم عند منتصف الليل، وانتشرت في محيط قبر يوسف خلال أداء الصلوات والطقوس «التلمودية». واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية، 17 فلسطينياً من الضفة الغربية؛ بينهم شقيقان، فيما اعتدى مستوطنون على مزارعين وأراضيهم في قرية أم صفا وجيبيا شمال رام الله، ووضعوا أسلاكاً شائكة على أراضٍ تقدر مساحتها ب150 دونماً. وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح: إن مستوطنين من مستوطنة «حلميش» القريبة، اعتدوا على مزارعين قرب قرية أم صفا، وأطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين؛ من أجل تدمير المزروعات.

وفتحت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة، واستهدفت الزوارق الحربية مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع. (وكالات)