شرطة دبي تتحدى مستخدمي الطرق بإطلاق «يوم بلا حوادث»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيمان عبدالله آل علي



كشفت شرطة دبي، أن حملة «يوم بلا حوادث» التي أطلقت العام الماضي، نجحت في تحقيق مستهدفها الأول، والمتمثل في «لا حوادث بليغة ووفيات» لليوم الأول في العام الدراسي 2018، كما نجحت في خفض نسبة الحوادث البسيطة، خلال اليوم الأول من العام الدراسي 50%، حيث سجلت إمارة دبي انخفاضاً ملحوظاً في جميع الحوادث المرورية، وبلغ إجمالي عدد حوادث الإصابات أربعة، خلال 2018، مقارنة بثمانية 2017. كما أدى هذا الانخفاض إلى تقليل عدد المركبات المتضررة جراء الحوادث، حيث بلغ عددها 6 فقط، مقارنة ب15 عام 2017.

جاء الإعلان عن إطلاق الحملة، خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور العقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، والعقيد فيصل القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني، والعقيد خزرج الخزرجي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للمرور، والمقدم الدكتور عبدالرحمن المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعبدالله جاسم، مدير إدارة حرم الطرق بالإنابة، في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وممثلين آخرين عن الهيئة.

ويقدم المشاركون في الحملة مجموعة من التعهدات أهمها الالتزام بقوانين السير والمرور، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، فيما سترسل شهادات شكر موقعة من القائد العام، إلى المشاركين، وجوائز قيمة، مثل حسم 50% على رسوم حجز المركبات، و50% على النقاط السوداء، ومنح نقاط بيضاء للملتزمين.

وأكد العقيد ابن سويدان، أن إطلاق الحملة للعام الثاني، يأتي بعد النتائج الإيجابية الكبيرة التي حققتها العام الماضي، لافتاً إلى أنها جاءت بتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وانطلاقاً من حرصها على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم بلا حوادث، ما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي المتمثل في المدينة الآمنة. مشيراً إلى أنها تنفذ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وأفراد المجتمع.

وأوضح أن الحملة تشمل سائقي المركبات في مدينة دبي، ومستخدمي الطرق. وتهدف إلى تقويم سلوك السائقين، بإشراكهم في المسؤولية المجتمعية، وتكاتف جهود أفراد المجتمع، لتحقيق المصلحة العامة، وصولاً إلى الهدف الأسمى والأكبر وهو «شوارع أكثر أماناً».

وأشار إلى أن شرطة دبي اتخذت آلية تسويق مكثفة للحملة، تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام والإعلان، والمنصات المقررة في الأماكن المحددة.



وثيقة تعهد



ودعا العقيد ابن سويدان، أفراد المجتمع إلى التسجيل في الصفحة الإلكترونية المخصصة للحملة على الموقع الرسمي لشرطة دبي التي تحتوي على «وثيقة تعهد» للسائقين وأفراد المجتمع، ويمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة والتوقيع على مجموعة من الالتزامات، بتسجيل أسمائهم، أو أرقام ملفاتهم المرورية أو أرقام هواتفهم، على رابط خاص في الموقع.

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مسابقة التحدي



وأعلن العقيد فيصل القاسم، عن إطلاق مسابقة تحت وسم DP_challenge# عبر موقع «إنستجرام»، لأفضل صورة وفيديو توعوي يلتقطان لخدمة أهداف الحملة، لتشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة بأفضل الصور والفيديوهات المُلتقطة بكاميراتهم.

وأشار إلى أن المشاركة في المسابقة، عبر الحساب الشخصي للمتسابق في «إنستجرام» على الوسم DP_challenge#. وتتضمن مجموعة من الشروط، وهي: الفكرة المبتكرة في تقديم العمل المشارك، على أن يعكس أهداف الحملة، مع TAG لشرطة دبي عبر وسم DP_challange#. أما بالنسبة للمعايير الفنية للعمل، فيجب ألا تتعدى مدة الفيديو 90 ثانية، ولا تقل عن 20، وأن تكون الصور المُشاركة بصيغة JPEG ذات جودة ودقة عاليتين. عدا الالتزام بالآداب العامة والقوانين، وعدم انتهاك خصوصية الآخرين عند التقاط الصور والفيديوهات.

وأشار إلى أن الفائزين بأفضل ثلاثة أعمال عن كل فئة، ستقدم جوائز قيمة لهم، موضحاً أن المشاركات تخضع لتقييم لجنة محكمة من فريق إدارة الإعلام الأمني، ما يضمن توافر أعلى معايير الصدق والشفافية.

وأفاد عبدالله جاسم، مدير إدارة حرم الطرق بالإنابة، في هيئة الطرق والمواصلات، بأن الهيئة تدعم الحملة بدراسات للطرق بلغ عددها 251 دراسة، كما ركبت 45 لوحة توعوية و36 معبراً للمشاة. ولفت إلى أن الدراسات شملت تصنيف الشوارع والازدحامات في بعض تجمعات المدارس، للإشارات الضوئية، عدا تركيب وسائل التهدئة المرورية ومعابر للمشاة، واللوحات التوعوية الإرشادية.



تكريم أصغر مشاركة



وعلى هامش المؤتمر الصحفي، كرم العقيد ابن سويدان مجموعة من المشاركين في الحملة، عن العام الماضي ممن وقعوا على وثيقة التعهد، ومنحهم جوائز عينية قيمة، وضمن المشاركين المكرمين طفلة لا تتجاوز ال10 سنوات.