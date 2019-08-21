روسيا والصين تنددان بالتجربة الصاروخية الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نددت روسيا والصين، أمس الثلاثاء، بإجراء الولايات المتحدة، تجربة على صاروخ متوسّط المدى، للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، واتهماها ب«تصعيد التوتر العسكري» وإعادة إطلاق «سباق التسلح»، والاستعداد المسبق لتدمير المعاهدة النووية الخاصة بحظر هذه الأسلحة.

وجاءت التجربة الأمريكية، الأحد، كنهاية فعلية لمعاهدة الأسلحة النووية المتوسطة التي تمنع موسكو وواشنطن، من استخدام صواريخ تطلق من البر يراوح مداها بين 500 و5500 كلم والتي ألغيت فعلياً قبل شهر. وبحسب «البنتاجون»، تمت التجربة على «نسخة من صاروخ أرض-أرض الهجومي العابر توما هوك» في جزيرة سان نيكولاس قبالة سواحل كاليفورنيا عند الساعة 14,30 (21,30 ت غ). وأظهرت صور عملية الإطلاق، قرب الشاطئ عبر نظام إطلاق عمودي من نوع «مارك 41».

ودانت موسكو بشدة التجربة الأمريكية، معتبرةً أنها «توضح مرة جديدة أن الأمريكيين يتصرفون لتدمير معاهدة الأسلحة المتوسطة المدى». وقال الكرملين: «يتحضرون لذلك منذ البداية، لأن من المستحيل تنفيذ تجربة خلال أسابيع أو أشهر قليلة فقط». ورأى أن «ذلك يعني أن واشنطن هي التي دفعت بأفعالها إلى تدمير المعاهدة وليس روسيا».

وقال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، إن استخدام صاروخ «توما هوك» ونظام «مارك 41» يعني أن «استخدام تلك الأنظمة لن يقتصر فقط على الصواريخ الدفاعية، بل ستستخدم كذلك في الصواريخ العابرة ذات المدى البعيد»، مؤكداً أن روسيا «لن ترد على الاستفزازات».

ورأت الصين في الخطوة الأمريكية «تصعيداً للمواجهة العسكرية»، من شأنه «أن يكون له تأثير سلبي خطر في الوضع الأمني الدولي والإقليمي»، متهمةً واشنطن بأنها تسعى لأن تحقق «تفوقاً عسكرياً أحادي الجانب».

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وكانت روسيا وأمريكا قد أعلنتا هذا الشهر، عن انهيار معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى المبرمة عام 1987، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرقها. إذ تشير واشنطن إلى صاروخ

9أم729 الروسي الذي تقول إن مداه يبلغ 1500 كلم، وهو ما تنفيه موسكو، مؤكدةً أن المدى الأقصى لهذا الصاروخ الجديد يبلغ «480 كلم». وتندد روسيا بدورها بمنظومة الدفاع الأمريكية «أيجيس أشور» المنتشرة في بولندا ورومانيا.

ونشرت الولايات المتحدة منذ وقت طويل صواريخ عابرة، محمولة ذات مدى متوسط، تطلق من خلال أنظمة «مارك 41». لكن الجديد في الاختبار الأخير أن نظام الإطلاق كان مثبتاً على الأرض، والصاروخ الذي أطلق تقليدي، لكن يمكن لأي صاروخ لاحقاً أن يزود برؤوس نووية.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأول، واشنطن «بعدم الإصغاء» إلى موسكو. وتابع «يجدر بالأوروبيين الإصغاء إلينا والتفاعل معنا». وكان دعا هذا الشهر الولايات المتحدة إلى «حوار جدي» حول نزع السلاح ل«تفادي الفوضى». واقترح تجميداً لنشر الصواريخ النووية، بعدما هدد قبل أشهر بتطوير صواريخ جديدة وبنشر أسلحة «لا تقهر» لاستهداف «مراكز اتخاذ القرار» في الدول الغربية.

( ا ف ب)