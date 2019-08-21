الاتحاد الإفريقي: التوافق على حمدوك تتويج للإنجاز التاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الاتحاد الإفريقي أن التوافق على عبدالله حمدوك رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية في السودان تتويج للإنجاز التاريخي بعد أشهر من المفاوضات بين جميع الأطراف في البلاد.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في بيان، أمس الثلاثاء، بجميع الجهات الفاعلة السياسية، المدنية والعسكرية، على التزامها وروح التوافق من خلال وضع مصالح السودان فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وقال إن اختيار حمدوك «تتويج للإنجاز التاريخي حول المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ونتيجة عزم الشعب السوداني الثابت، وخاصة النساء والشباب، على الانتقال الديمقراطي».

وأكد فكي «ضرورة ضمان أن تتوصل السلطات السودانية وجميع الحركات المسلحة إلى اتفاق خلال الأشهر ال6 الأولى وفقاً لاتفاق المرحلة الانتقالية، لضمان وجود سلام ومصالحة شاملين من شأنهما تمهيد الطريق إلى التحول الديمقراطي».

ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى «مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم خلال مرحلة إعادة البناء الرئيسية من تاريخ البلاد». وأعرب عن امتنانه للمجتمع الدولي لدعمه لعملية الوساطة الإفريقية التي أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية للسودان والمنطقة والقارة.

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وحث فكي جميع الأطراف على «التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها، من أجل تلبية تطلعات الشعب للسلام والأمن والمصالحة والتنمية».

وأكد «الالتزام الثابت والمستمر للاتحاد الإفريقي بمرافقة الشعب السوداني في سعيه نحو الديمقراطية»، مشيداً بدعم الدول المجاورة.

وأكد حمدوك، أن عودته للبلاد تأجلت إلى اليوم الأربعاء، ووصف الإجماع الذي حظي به ترشيحه بالعبء الكبير على عاتقه.

وقال «سأكون رئيس وزراء قومياً لكل أهل السودان مع تقديري واحترامي لقوى التغيير التي رشحتني للمنصب، ولكني منفتح على كل التيارات والظروف».

وقال إن السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها، وأقر بضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية بالخارج للإسهام في مشروع نهضوي سوداني.