شكرا لقرائتكم خبر عن «العسكري» السوداني يتسلم ترشيحات «التغيير» ل «السيادي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين الكباشي، أمس الثلاثاء، أن وفد قوى إعلان الحرية والتغيير سلّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي، بينما أدت نعمات عبد الله خير القسم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للقضاء بعد توافق المجلس وقوى التغيير عليها لتولي المنصب.

وكشف الكباشي في تصريح ل«سكاي نيوز عربية»، عن صدور مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري في وقت متأخر من ليل أمس.

ونفى وجود اجتماع يجمعهم مع قوى الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنهم تسلموا بالفعل قائمة المرشحين المدنيين للمجلس السيادي من قوى الحرية والتغيير.

وكانت قوى الحرية والتغيير، طلبت مهلة 48 ساعة لاستكمال المشاورات، قبل إعلان ممثليها الخمسة في المجلس السيادي.

وحسم التحالف أسماء مرشحيه الخمسة الذين سيدخلون مجلس السيادة، خلال اجتماع مطول لمجلسه الرئاسي انعقد بدار حزب الأمة القومي في مدينة أم درمان، وامتد حتى الساعات الأولى من فجر أمس وعقد بمشاركة لجنة الترشيحات.

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واعتمد الاجتماع بعد أجواء من التوتر والملاسنات كلاً من: حسن شيخ إدريس، وعائشة موسى السعيد، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور، ومحمد التعايشي.

واعتبرت عودة التعايشي الذي سبق الاعتراض عليه بمثابة الحل الوحيد بعد رفض التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين تعيين المحامي طه عثمان اسحق عضو الشيوعي وعضو وفد قوى التغيير التفاوضي مع المجلس العسكري.

وستكون هذه الخطوة تمهيداً لإصدار مرسوم دستوري يقضي بحل المجلس العسكري الحالي، وتكوين المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان خلال الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 3 سنوات.

من جهة أخرى، أدت نعمات عبد الله محمد خير، القسم أمام رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيساً للقضاء بعد توافق المجلس وقوى التغيير عليها لتولي المنصب.

وكان الاختيار لشغل منصب رئيس القضاء والنائب العام قد برز كمعضلة ، بعد رفض العسكري ترشيحات قوى التغيير لكل من عبد القادر محمد أحمد لرئاسة القضاء ومحمد الحافظ محمود للنائب العام ، معللاً ذلك بمخالفة الوثيقة الدستورية.

في الأثناء، أعتبر سفير مصر الأسبق في الخرطوم محمد الشاذلي، التوافق على أسماء أعضاء من مجلس السيادة من قوى التغيير، خطوة في صالح الشارع السوداني، خاصة وأن هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة بالنظام السابق، ولا ترتبط أسماؤهم بأي تيارات سياسية، ما يعد مؤشراً على ظهور رؤية جديدة في السودان عن النظام السياسي السابق في الحكم، مضيفاً: «هذه الخطوة شيء إيجابي ومهم في هذا التوقيت ليسكت كل ما يشاع حول وجود انقسامات في وجهات النظر داخل القوى السياسية السودانية».