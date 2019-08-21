دكتوراه لمواطن عن دور مواقع التواصل في انتخابات «الوطني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حصل الباحث الإماراتي حميد الزعابي على مرتبة الشرف الأولى عن أطروحة الدكتوراه التي حملت عنوان «دور مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات»، حيث تهدف الرسالة إلى التعرف إلى طبيعة الرسائل الاتصالية التي وجهها المرشح للناخبين عبر هذه الوسائل وأساليب التفاعل التي يتم التواصل من خلالها.

وتوصلت الدراسة إلى أن الناخبين تعرضوا للدعاية الانتخابية بنسبة كبيرة، وهي تلعب دوراً بارزاً في إرسالها والتعرض لها، ولكنها لا تعبر نهائياً عن نسبة المشاركة السياسية الفاعلة في الصناديق، حيث أكدت الدراسة أن القناعات الشخصية والخصوصية القبلية، تسهم في عملية التصويت لمرشح عن الآخر.

وكشف الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمثل في حقيقتها العامل الأساسي للتغيير في المجتمع الإماراتي، بل أصبحت عاملاً مهماً في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي في العملية الانتخابية.

الدراسة أجريت على عينة من مجتمع دولة الإمارات ممن قاموا بالتصويت، وكذلك المرشحون في الفترة من 2015 وحتى بداية 2019 بحكم أن بعض مضامين الحملات الانتخابية لا تلامس الواقع، ولكن نجد أن القناعات الشخصية للناخبين بالمرشحين تلعب دوراً، كذلك في التصويت للمرشحين والمشاركة الانتخابية.