شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تدعم غرس الأيديولوجية «الإخوانية» في أنحاء أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وسائل إعلام غربية، أخيراً، تقارير عن الدور الخفي لجماعة الإخوان في فرنسا، وسيطرتها على عدد كبير من المنظمات والجمعيات غير الحكومية، المعترف بها رسمياً لتكون ستاراً لترويج أفكارها المتطرفة.

وفي تقرير للصحيفة الاستقصائية البريطانية «ذا إنڤستيغيتيف چورنال - تي آي چيه» نشره «موقع 24»، جاء أن التنظيم الدولي للإخوان اخترق كيانات غير ربحية عبر الدعم المالي لتلك المنظمات، وزرع قيادات الإخوان داخلها، للترويج للأدبيات الفكرية للجماعة.

ويعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الممثل الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان في باريس، التي قسمها إلى 8 قطاعات إدارية، ويضم أكثر من 250 جمعية إخوانية، ويشرف على عدد من المؤسسات والكيانات والمراكز الإسلامية التابعة للتنظيم.

يوجد مقر «اتحاد المنظمات الإسلامية»، الذي عُدل اسمه إلى «مسلمو فرنسا»، في المنطقة الصناعية ب«كورناف»، ويعد الفرع الفرنسي من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.

وتشير الدراسات المهتمة بتمويل الأذرع الإخوانية في فرنسا إلى أن هذا الاتحاد يزعم أنه «لا يحصل على أي دعم من أي دولة، وأن نحو أكثر من 80% من مداخيله تأتي من منخرطيه بالأساس، في حين يأتي نحو 12% فقط من هبات من ممولين من الشرق الأوسط».

غير أن الباحثة الفرنسية المختصة في الشؤون السياسية فيامتا فينر في كتابها الأخير «عرض شراء للإسلام في فرنسا: الطموحات السرية لاتحاد منظمات مسلمي فرنسا»، تشير في الفصل الذي خصصته لتمويل هذا الاتحاد إلى أن القسم الأكبر من الأموال تأتي في الحقيقة من أثرياء عرب.

ويدفع القطريون القسط الأكبر من هذه الأموال.

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وفي كتابه الشهير «قطر.. الصديق الذي يريد بنا شراً» كشف الصحافي نيكولا بو، دور سفير قطر في فرنسا محمد جهام الكواري، في تمويل أغلبية المؤسسات الإسلامية في فرنسا، منبهاً إلى أن الخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في معرفة من ينفق، بل في الغايات التي يوجه إليها هذا الإنفاق، وإلى أن القطريين يؤدون دوراً أكثر خطورة يتمثل في غرس الأيديولوجية الإخوانية في كل أنحاء أوروبا وفرنسا تحديداً.

ويشير إلى أن الإسلام الفرنسي هو الرهان الحقيقي للسياسة القطرية للتحكم في الإسلام الأوروبي، ووسيلتها أيضاً للتحكم في الجاليات الإفريقية، إذ يبدو أن لقطر حسابات في هذه البلدان، لأنها تسعى إلى احتكار الإسلام الإخواني ووضعه تحت مظلتها وإعادة بيعه لأوروبا معلباً في أشكال متعددة.

وفي غياب السلطات الفرنسية دفع القطريون رموز وقيادات الإخوان إلى أعلى المؤسسات الدينية الفرنسية.

وفي بداية 2012 وعن طريق مؤسسة قطر الخيرية دفع أحد الأثرياء القطريين عدة ملايين، لبناء مسجد في مدينة نانت، وكان رموز الإخوان الفرنسيون حاضرين يوم التدشين مع ممثلي السلطات الفرنسية.

إن قطر بهذه الاستثمارات لا تستثمر في الحجر كما يقول نيكولا بو، بل تستثمر في الرجال والأفكار، وهي مستعدة «لشراء» الداعية الإخواني طارق رمضان كما تشتري أي لاعب كرة قدم لفريق باريس سان جيرمان، لتحقيق أهدافها التي تتجاوز بالتأكيد حجم الإمارة نفسها.

ومثلما بين الباحث سنيغر حواس، الذي يذهب إلى حد القول: إن جنون العظمة هو الذي يدفع القطريين إلى تصور أنهم قادرون من خلال ثرواتهم أن يكونوا محور النهضة الإسلامية العالمية.

وكشف تقرير الصحيفة الاستقصائية البريطانية أن منظمة «مسلمو فرنسا» نفت أي علاقة بينها وبين الإخوان، ولكن بعض المسؤولين الفرنسيين السابقين في المنظمة، كشفوا وجود علاقات حية بين المنظمة والجماعة تمتد حتى اليوم، وهو ما يجعلها مركزاً لنشر الأصولية والتطرف الإسلامي في فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أنها التقت بمحمد لويزي، أحد المسؤولين السابقين في المنظمة الذي أكد صلة المنظمة بالإخوان، وأنها تعمل بفاعلية في الترويج لأجندة الإخوان، وأن هناك قائمة طويلة من منظمات المجتمع الإسلامي في فرنسا تخضع لتأثير فكر جماعة الإخوان وقياداتهم.