شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تضامني مع العاملين في القطاع الإعلامي ببيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”
لبى صحافيو لبنان، وإعلاميوه، ومصوروه، والمخرجون الفنيون، دعوة نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى لقاء تضامني قبل ظهر أمس، في ساحة الشهداء، وسط بيروت، للشكوى من الواقع الذي يرزح فيه قطاعهم، وانتصاراً لمهنتهم الرسالية المهددة في مرتكزات وجودها.
وتليت كلمات شددت على إنقاذ الصحافة من الانهيار، خاصة بعد توقف العديد من وسائل الإعلام المكتوبة، والمرئية، والمسموعة، عن العمل، حيث بات المئات من الزملاء عاطلين عن العمل بذريعة الأزمة الاقتصادية وشح الموارد، وقدمت اقتراحات بهذا الخصوص، من بينها وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة، ودعم قطاعي الصحافة والإعلام عبر مشروع يمول من الموازنة، وإنشاء صندوقين تعاضدي وتقاعدي للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، يمولان من خزانة الدولة، وسط مطالبة بتضافر جميع الجهود لإيجاد حلول تحفظ حقوق الإعلاميين في عملهم.
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