«تنفيذي الشارقة» يعتمد مرشحي دفعة دبلوم حماية الطفل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ترأس سموّ الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي، في مكتب سموّ الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس قائمة المرشحين للدفعة الخامسة من الدبلوم المهني لحماية الطفل.

وأوضحت عفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، أن الدبلوم يأتي ضمن التعاون بين الدائرة وجامعة الشارقة، في تأهيل المختصين في حماية الطفل، بأفضل العلوم والمهارات.

وأشارت إلى أن هذا الدبلوم، وصل إلى الدورة الخامسة، بما يؤكد نجاحه، وأصبح متطلباً مهماً للعاملين في مجال الطفل؛ حيث يسهم في تمكينهم علمياً وعملياً؛ لتأدية مهامهم.

وقدم المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، تقريراً عن عدد من المقترحات التطويرية، للمواقع المستخدمة في معالجة النفايات في إمارة الشارقة، موضحاً: إن الدائرة درست بالتعاون مع جهات الاختصاص، هذه المواقع وحلّلتها، بما يوفر نتائج دقيقة لوضع حلول متكاملة. وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم، عن المقترحات، وجه المجلس أمانته العامة، بتضمين الملاحظات للمقترحات التطويرية.

كما اعتمد المجلس الرسوم المقترحة للمواقع التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف في مدينة خورفكان، والمتضمنة حصن خورفكان، ونصب المقاومة، بما يتوافق مع مختلف الرسوم في متاحف الشارقة، وتشجيع الزوار والسياح على الاطلاع على أبرز ما تتضمنه من مقتنيات عريقة ومهمة، تبرز تاريخ المنطقة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة؛ الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والقاطنين، على أرض إمارة الشارقة.