القيادة المركزية الأمريكية: اعتداءات هرمز مشكلة دولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الاعتداء على الناقلات في مضيق هرمز «مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً».

وأضافت أنها تتطلع للعمل مع دول أخرى لتأمين حرية الملاحة، بسبب الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز، وخليج عمان، كما أعربت عن تقديرها لانضمام البحرين للولايات المتحدة وبريطانيا للحفاظ على حرية الملاحة، وتعزيز الأمن البحري. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أعلن أن البحرين ستقوم بدورها في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي. وأثنى العاهل البحريني، خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، على «الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة».(أ.ف.ب)