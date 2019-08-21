372 مترشحاً لانتخابات «الوطني» منذ بدء التسجيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

تواصل مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 المتوزعة على جميع إمارات الدولة، استقبال طلبات الترشح لليوم الثالث على التوالي، خلال الدوام الرسمي الذي امتد من الساعة 8 صباحاً، وحتى الساعة 3 عصراً، حيث تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات مع انتهاء اليوم الثالث 84 طلب ترشح، من بينها طلبات من 30 أمرأة، و54 رجلاً، ليصل العدد الإجمالي للطلبات منذ بدء عمليات تسجيل المرشحين إلى 372 طلباً، منها 133 أمرأة، و239 رجلاً.

وتوزعت أعداد طلبات الترشح لليوم الثالث بواقع 24 طلباً في أبوظبي، منها 16 لذكور، و8 لإناث، فيما تلقت دبي 20 طلباً منها 11 لذكور و9 لإناث، وتلقت الشارقة 20 طلباً منها 15 لذكور و5 لإناث، وتلقت عجمان 6 طلبات منها 5 لذكور، وطلب لأنثى، وأم القيوين 4 طلبات منها 3 لذكور، وطلب لأنثى، ورأس الخيمة 4 طلبات 2 لذكور و2 لأنثيين، والفجيرة 6 منها 2 لذكور و4 لإناث.



أبوظبي:



شهد المقر الرئيسي للجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، تواصل الإقبال من أعضاء الهيئة الانتخابية لتسجيل طلباتهم للترشح للمجلس الوطني الاتحادي منذ فتح مقر اللجنة في الساعة الثامنة صباحاً، وحتى آخر دقيقة من غلقها في الساعة الثالثة عصراً، حيث بلغ إجمالي الطلبات 24 طلباً، منها 16 طلباً لذكور و8 لإناث.

واستقبل المركز أول المسجلين، وهي عائشة خلفان الرميثي، وقالت إنها سعيدة بمستوى اللجنة، وتوفيرها كل المعلومات عبر محاضرات أجرتها، ما ساعد على اختصار الوقت والجهد في التسجيل.

وقال المرشح محمد صديق المطوع إن إجراءات التسجيل كانت سهلة، وبسيطة.

وأكد المرشح خليفة بن ثاني النعيمي، إنه يأمل أن يكون عضو المجلس الوطني حلقة الوصل بين المجتمع والقيادة.

وقالت المرشحة هند العوضي وهي أول مرشحة من أصحاب الهمم الإناث، في إمارة أبوظبي: لقد أتاحت لنا الحكومة الرشيدة المشاركة في هذا العرس البرلماني، وتمثيل إخواننا المواطنين تحت قبة البرلمان، وتوصيل أصواتهم إلى متخذي القرار في الدولة.

واستطاعت المرشحة منى فالح القحطاني، الدخول لمقر اللجنة في آخر دقيقة قبل غلق باب التسجيل، حيث راعت القدوم من دولة أجنبية خصيصاً للتسجيل.



دبي

واصلت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لليوم الثالث على التوالي استقبال طلبات التسجيل للمرشحين الجدد للدورة الحالية، وسط منافسة قوية تنبئ بنتائج متميزة في لجنة دبي للانتخابات.

وأكد المرشحون أن الإمارات تعد الوطن المعطاء الذي قدم كل سبل الراحة والسعادة والرفاهية لجميع فئات المجتمع، والمشاركة في الانتخابات سواء بالترشيح، أو التصويت واجب وطني لكل مواطن.

وقالوا إن التجربة البرلمانية فرصة كبيرة، لخدمة الوطن وفق تطلعات القيادة الرشيدة لمواكبة مستجدات المستقبل في مختلف المجالات، موضحين أنها مسار فاعل لإثراء مفاهيم المواطنة والإيجابية لدى الجميع.

من جانبه، قال أحمد محمد بن حميدان، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إن حالة من التوزان تشهدها اللجنة في دبي من ناحية المسجلين للترشح وخلفياتهم التعليمية والوظيفية، وذكر أن اللجنة تعمل وفق أجندة معدة، وخطط مسبقة، ما جعل وتيرة التقديم سريعة وتحظى بإجماع من قبل من قيدوا أسماءهم للترشح، وأنهم لم يستقبلوا أي ملاحظات خلال الأيام الثلاثة الماضية، معتبراً إصرار وعي المرشحين الميزة الأكثر وضوحاً ما يؤكد أن التجربة الديمقراطية التي تعيشها الإمارات للمرة الرابعة، أعطت ثمارها من ناحية تفهم أفراد المجتمع، ووعيهم بهذا الحراك الديمقراطي، وتطرق ابن حميدان إلى زيادة عدد الهيئات الانتخابية في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة، متمنياً التوفيق للجميع.

المرشح راشد الفلاحي من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أكد عقب إتمام إجراءات ترشحه أنه كمواطن يعيش في دولة وفرت وتسعى لتوفير كل مقومات الراحة والسعادة، وبالتالي فإنه من الضرورة أن يكون للمواطن دور في خدمة الوطن، والبحث عن هذا الدور والقيام به على أكمل وجه.

وتحمل المرشحة منيرة أحمد بن درويش، أفكاراً ورؤية مستقبلية يمكن لها أن تسهم في خدمة المجتمع، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة التي تراها «بحاجة الى مزيد من الاهتمام»، شأنها شأن المراحل العمرية الأخرى، معتبرة أن حماية ورعاية الطفولة وتنشئتها بصورة سليمة حماية للمجتمع كله.



الشارقة



قدمت لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة الشارقة، تسهيلات من شأنها ضمان تسجيل المرشحين والوكلاء عنهم في أبسط صورة ويسر، وكان أبرز تلك التسهيلات استخراج شهادة حسن السير والسلوك للمرشح، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، إذ تستخرج خلال إجراء المرشح عملية التسجيل في مقر اللجنة، واستلامها خلال لحظات، على أن تكون موجهة باسم اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة الشارقة، أن شهادة حسن السير والسلوك يتم استخراجها بعد استيفاء جميع البيانات عبر تطبيق إلكتروني، وسداد الرسوم، ومن ثم تستقبل عبر البريد الإلكتروني للجنة، وتجري طباعتها، ليتسنى للمرشح تقديمها، مبيناً أنه في حال تضمنت الشهادة خطأ طباعياً، أو في جهة التوجيه، يتم تعديلها واستخراجها مجدداً من دون رسوم جديدة.

وتطرق رئيس اللجنة في حديثه عن وكلاء المرشحين وآلية استخرجها، موضحاً أن الشروط الأساسية للوكالة أن تكون رسمية عامة، أو خاصة، مصدقة من كاتب العدل، ويشار من خلالها توكيل شخص لشخص آخر يفوض بتوكيله للترشيح، على أن توجه الوكالة كذلك باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، وبين أن خطوة التوكيل هي فرصة وفرتها اللجنة العليا لتسهيل الأمور على المرشحين بالتقدم للترشح عبر الوكلاء، في حال تعذر عليهم الحضور خلال المدة المسموحة، بسبب السفر، أو العلاج، أو الخدمة الوطنية، لافتاً إلى استقبال عدد من وكلاء المرشحين خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وخلال عملية تسجيل المرشحين في إمارة الشارقة، التقت ”الخليج 365” بعدد من المرشحين الذين أكدوا أن الترشح مسؤولية على عاتقهم، وأنهم جديرون بهذه المسؤولية.



الفجيرة

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كشف اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة الفجيرة، عن اعتماد اللجنة، أمس، ترشيح 4 نساء، ورجلين، مشيداً بدور المرأة وحرصها على المشاركة الفعالة في العرس الوطني بعد أن بلغ عدد النساء اللاتي تقدمن بترشيحهن على مدى 3 أيام 15 مرشحة حتى الآن، منوهاً بأن عدداً من أعضاء الهيئة الانتخابية راجعوا مقر اللجنة، أمس، لمعرفة متطلبات وشروط الترشح وتجهيز الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن عدد المرشحين بنهاية اليوم الثالث خلال فترة الترشيح التي تنتهي الخميس القادم ارتفع الى 41 مرشحاً.

وكان جمعة حمدان جمعة العبدولي من أهالي مدينة دبا، أول الحاضرين لمقر اللجنة بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أمس، حيث جاء بخلفيته الوطنية وقدراته الفذة في مجال العمل الرياضي ليشكل إضافة كبيرة لتنوع خبرات وكفاءات المرشحين بإمارة الفجيرة في مجالات متعددة.

وقال العبدولي: «بعد أن راكمت خبرات معتبرة في المجال الوظيفي على مدى 28 سنة إلى جانب العمل التطوعي في إدارة الشأن الرياضي بنادي دبا، عزمت على تقديم مساهمتي هذه المرة تحت قبة البرلمان لعكس هموم المواطنين، وعكس واقع حياتهم وتطلعاتهم للقيادة الرشيدة.

بدورها، أبدت أحلام الدلي آل علي، أولى المرشحات في اليوم الثالث، سعادتها بمنح المرأة امتيازات كبيرة خلال هذه الدورة.



عجمان



واصلت لجنة إمارة عجمان استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لليوم الثالث على التوالي.

وشهد اليوم الثالث إقبالاً جيداً من أعضاء الهيئة الانتخابية، فيما لم تسجل اللجنة ملاحظة تذكر على إجراءات عملية تسجيل المرشحين.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان، أن تفاعل أعضاء الهيئة الانتخابية مازال محتفظاً بزخمه، وأن معدل الإقبال الجيد في الأيام الثلاثة الأولى يقدم مؤشراً إيجابياً عن الحصيلة النهائية لعملية استقبال طلبات المرشحين الخميس المقبل.



أم القيوين



استقبلت لجنة انتخابات إمارة أم القيوين، أمس، 4 مرشحين، بينهم سيدة واحدة، وبلغ عدد المرشحين في الإمارة منذ انطلاق عملية التسجيل 21 مرشحاً، ومرشحة، منهم 9 سيدات، بحسب المستشار راشد جمعة آل علي رئيس اللجنة الانتخابية في أم القيوين، الذي توقع زيادة عدد المرشحين خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أهمية مشاركة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لإنجاح عملية اختيار أعضاء جدد للمجلس.

وقال المرشح عبيد احمد سعيد المهيري، إنها المرة الأولى التي يخوض فيها غمار المشاركة والمنافسة، كما أنه حريص على الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مبيناً أن الهدف من ترشحه العمل على خدمة الوطن، والمواطنين.

وقالت المرشحة فاطمة راشد عبدالله طحنون، إنها أقدمت على الترشح بدافع شخصي، وتسعى من خلال مشاركتها في الانتخابات إلى تعزيز مكانة المرأة.

وقال المرشح عبدالله بن عيسى المعلا، إنه عقد العزم على خوض هذه التجربة البرلمانية من منطلق واجبه الوطني تجاه دولته.



العين

شهد مركز تسجيل المرشحين في مدينة العين، يوم أمس، تسجيل ثلاثة مرشحين، بينهم سيدة، لتكون سادس سيدة تتقدم للترشح في مقر التسجيل لانتخابات المجلس الوطني 2019 في مدينة العين، ورجل في العقد السادس من عمره، وتقدم سالم سعيد سالم بن غصنة العامري في العقد السادس من العمر، للترشح في انتخابات المجلس الوطني، يرافقه نجله «علي»، وبدأ المرشح حديثه بالتعبير عن فخره بأنه خريج مدرسة ومجلس الفقيد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس دولة قائمة على الشورى والديمقراطية، وحريص على عزة ورفعة الوطن والمواطن، ليواصل خلفه الصالح المضي على النهج نفسه.

من جانبها، قالت عائشة أحمد سعيد الكعبي، إن حب الوطن والرغبة في إحداث التغيير للأفضل بما يخدم الوطن والمواطن، عاملان أساسيان شكّلا دافعاً قوياً للتقدم وترشيح نفسي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.



رأس الخيمة



سجلت لجنة رأس الخيمة للانتخابات في ثالث يوم تسجيل مرشحين، ومرشحتين، فيما مر اليوم هادئاً، وفرض المتطوعون وجودهم ككادر مساهم في إعطاء العملية الانتخابية زخمها الاجتماعي، حيث يتواجد ما بين 7 إلى 15 متطوعاً يومياً في مقر التسجيل في المركز الثقافي في رأس الخيمة للمساهمة في توجيه المرشحين وتنظيم عملية التسجيل.

خديجة الشحي، قائدة في فريق رأس الخيمة التطوعي أكدت أن فريقها ساهم في تنظيم للحدث الوطني.

من ناحية أخرى اعتذر سالم النار عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق عن عدم إعادة الترشح في الدورة القادمة لإتاحة الفرصة للآخرين بالتنافسية للوصول لتمثيل شعب الإمارات تحت قبة البرلمان.

وسجلت مهرة صراي كأول مرشحة في اليوم الثالث في لجنة رأس الخيمة، وقالت الذي دفعني للترشح هو حب العطاء واستكمالاً لمسيرة قيادتنا الرشيدة في توفير الحياة السعيدة لأفراد المجتمع.